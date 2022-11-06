Путин проведёт совещание с членами Совбеза

Об этом сообщили в эфире федерального телеканала

Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание с Советом безопасности России. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Позже это подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В последнее время президент регулярно общается с постоянными членами Совбеза. Обсуждается ситуация на Украине и ход специальной военной операции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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