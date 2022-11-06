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Диверсия в Херсонской области: 10 населённых пунктов остались без света

18:22
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

В Херсоне пропали электричество и вода

В Херсонской области совершена диверсия на объекте энергоснабжения. В результате десять городов и посёлков остались без электричества.
Власти Херсонской области предупредили о наступлении ВСУ

Как сообщили в экстренных службах региона, украинские диверсанты продолжают устраивать теракты на ЛЭП. В результате взрыва на магистрали Берислав - Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.

В администрации области сообщили ТАСС, что в Херсоне отключено не только электричество, но и водоснабжение.

Ранее сегодня украинские военные обстреляли из американских установок HIMARS Каховскую ГЭС. Одна из ракет попала в шлюз дамбы и повредила его.

Утром 6 ноября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают войска и тяжёлую технику на херсонское направление. Он напомнил, что в Херсоне продолжается эвакуация жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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