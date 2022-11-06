Наталья Сергунина: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили уже более 170 тысяч человек

Заключены контракты на 5,6 миллиарда рублей

За первые пять дней участниками выставочной, деловой и обучающей программ Московской недели интерьера и дизайна стали более 170 тысяч человек.

"С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой - площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Бизнесмены заключили соглашения на 5,6 миллиарда рублей. Ключевыми площадками Московской недели интерьера и дизайна стали ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. Организованы более ста событий в разных форматах. В Москву приехали эксперты отрасли и представители компаний из дружественных России стран - Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других.

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