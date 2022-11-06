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Патриарх Кирилл предупредил об угрозе существованию России

17:46
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

Наша страна столкнулась с серьёзными опасностями

О серьёзных угрозах России рассказал сегодня патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ считает, что сегодняшние опасности грозят стране гибелью.
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы

По его словам, Россия столкнулась с опасностями, которые бросают вызов самому существованию страны. Патриарх обратился к высшим силам.

"Просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани", - приводит слова патриарха Кирилла РИА Новости.

Эти опасения прозвучали на церемонии освящения главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе. Церковь вмещает 500 прихожан и разделена на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Новый комплекс возведён неподалёку от военного городка для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.

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