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Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов

19:20
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

До конца года будут сданы новые объекты

С 2011 года в Москве построено более 500 школ и детских садов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что до конца года будет сдан детский сад на 300 мест в районе Косино-Ухтомский, а в Свиблово начнётся строительство школы на 550 мест.

По словам Собянина, в Некрасовке идёт строительство крупного образовательного комплекса для детей разных возрастов. В августе ввели здание детского сада на 300 мест. До конца года планируется достроить ещё один сад на 275 малышей и отдельный учебный корпус, рассчитанный на 350 старшеклассников.

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