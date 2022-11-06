8 ноября на Крымском мосту остановят движение

Там будут проводиться ремонтные работы

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту остановят 8 ноября. Об этом сегодня предупредили в Минтрансе, сообщает "ТВ Центр".

С четырёх утра до 16 часов будут проводиться ремонтные работы на повреждённом в результате теракта участке. Водителей просят заранее спланировать поездки и следить за официальной информацией об изменениях графика.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, все пролёты моста через Керченский пролив обследованы. Из них четыре, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены. Параллельно восстанавливают железнодорожную часть.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В тот же день было запущено реверсивное движение по уцелевшим полосам. Во время расследования установлено, что теракт организовали украинские спецслужбы, задержаны восемь подозреваемых.

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