В Южной Корее спасли горняков, просидевших под землёй 9 дней

Они выжили благодаря чуду

Двоих горняков из Южной Кореи вызволили из заточения. Девять дней они были заблокированы под землей на глубине около двухсот метров. В шахте, где добывают цинк, завалило вход. Вся страна следила за тем, как спасатели вручную разбирают завалы. А шахтеры 62-х и 56-ти лет в это время питались растворимым кофе и водой, которую по каплям собирали с потолка.

Сейчас оба горняка в больнице, они сильно истощены и обезвожены. Однако, по словам врачей, их жизни ничто не угрожает. Шахтёры уже дают первые интервью.

Были моменты, когда я почти отчаялся. Но мой напарник поддерживал и не давал потерять веру в спасение. А я поддерживал в такие минуты его. Когда я услышал отдалённые звуки молотков и что-то похожее на взрыв, то моё сердце буквально зашлось от радости.

Авария на шахте произошла 26 октября. В момент обрушения породы горняки находились на глубине почти 200 метров. Оба - опытные шахтёры, почти всю жизнь трудились под землей, а потому отлично знали, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. С собой у мужчин был только растворимый кофе, которым они питались в первые дни заточения, пока смесь не закончилась. Воду собирали буквально по каплям - с потолка, стен, всё, что могло просочиться сквозь породу.

Чтобы не замёрзнуть, горняки установили полиэтиленовую палатку и развели костер, в тоннель поступало достаточное количество кислорода. Физические упражнения тоже помогали согреться. Всё это время спасатели искали возможность пробраться к месту завала. Специалисты смогли просверлить отверстия в породе и протолкнуть через них камеры. Таким образом удалось оценить обстановку и определить точный план действий.

За ходом операции без преувеличения следила вся Южная Корея. С каждым днём шансов на спасение оставалось всё меньше. Рабочие провели под землей в общей сложности 221 час - более 9 суток.

Похожая история счастливого спасения этим летом случилась в России, когда в результате обрушения на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе шахтёр был заблокирован под землей. Мужчина провёл под завалами шесть дней без еды, воды и нормальной вентиляции. Но, благодаря усилиям спасателей и бесконечной силе воли, выжил.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"