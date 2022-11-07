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Боевики выпустили шесть снарядов по Ворошиловскому району Донецка

08:51
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Стреляли из американских РСЗО HIMARS

В прицеле украинских националистов - снова столица Донбасса. Несколько часов назад радикалы выпустили шесть снарядов натовского калибра по Ворошиловскому району Донецка, передает "ТВ Центр".

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После атаки боевиков из американских HIMARS начался пожар в здании управления железными дорогами. В тушении задействованы несколько расчетов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Этой ночью ВСУ также нанесли удары из ракетных систем залпового огня по Макеевке. Накануне вечером под обстрелами оказалась Ясиноватая, по ней боевики ударили 122-миллиметровым калибром.

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