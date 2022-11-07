ВСУ продолжают создавать риски техногенной катастрофы

Одна из ракет HIMARS попала в шлюз дамбы Каховской ГЭС

Киевский режим продолжает провокации на опасных объектах, создавая при этом риск техногенных катастроф. Националисты накануне били из американских установок HIMARS по окрестностям Каховской ГЭС. Российская ПВО отразила удар, но одна ракета попала в шлюз дамбы. Как сообщили специалисты, повреждения оказались не критическими. Тем временем в результате диверсии на ЛЭП - Херсон остался без электроснабжения. Сейчас идут восстановительные работы.

На этих кадрах - боевая работа минометных расчетов первого армейского корпуса ДНР. Получив координаты цели, бойцы наносят удар по позициям ВСУ. Калибр орудия - 82 миллиметра. Этого достаточно, чтобы в ближнем бою - с расстояния в несколько километров уничтожать блиндажи противника, легкобронированную технику. Целеуказание ведется с беспилотников.

На большинстве участков фронта сейчас идут позиционные бои. Активно работает артиллерия. По данным Министерства обороны, наши военные отбили несколько атак националистов. ВСУ пытались прорвать узкий участок фронта на купянском направлении, но были остановлены ответным огнем. На краснолиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами - но и здесь попал под массированные удары нашей авиации и артиллерии.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков: "В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин".

А это кадры с авдеевского направления - на западных окраинах Донецка. На подмогу бойцам ДНР прибыли добровольцы.

Власти Херсонской области заявляют, что ВСУ скапливают на их направлении значительные силы. К фронту подошло несколько тысяч солдат противника, стягивается тяжелая техника. Украинские войска выпустили шесть ракет по Каховской ГЭС, пять из них сбила система ПВО, одна ракета попала в шлюз дамбы. Американским вооружением националисты бьют и по Донецку. Ракетами HIMARS уничтожены два небольших предприятия - цех по производству мебели и фабрика по изготовлению обуви для детей.

Для усиления группировки российских войск в зону СВО отправляются мобилизованные военнослужащие. Пока они проходят боевое слаживание в тыловых районах ДНР. Чтобы поддержать бойцов, к ним приехали артисты ансамбля песни и пляски центрального военного округа.

Петр Вершинин, Илья Титов, "ТВ Центр"

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