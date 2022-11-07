Минобороны показало работу "Аллигаторов" в ходе СВО

Возвращаясь, вертолеты постоянно маневрируют, чтобы не попасть в зону поражения ПВО противника

Министерство обороны России показало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. "Аллигаторы" эффективно уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Полеты проходят на малой высоте, летчики используют особенности рельефа для того, чтобы незаметно подобраться к врагу. Затем резкий набор высоты - и пуск неуправляемых ракет, которые попадают точно в цель.

Возвращаясь, вертолеты постоянно маневрируют, чтобы не попасть в зону поражения ПВО противника. Об опасности экипаж предупреждает установленный на "Аллигаторе" комплекс обороны.

"Машины все справляются с заданной задачей, работаем, бывало, за вылет за один отрабатывали один танк, два БТР.Бортовой комплекс обороны отрабатывает в полном объеме, сразу находит, откуда был пуск, уводит ракету от машины", - рассказал командир экипажа вертолета Ка-52 Егор.

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