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Непробиваемый щит: позиции ВС России прикрывают "Буки"

09:10
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Пусковые установки уничтожают самолеты, вертолеты, снаряды американских HIMARS

Надежную защиту от средств воздушного нападения противника обеспечивают расчеты российских зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" и "Бук-М2". Они объединены в одну огневую систему.

Пусковые установки уничтожают самолеты, вертолеты, снаряды американских HIMARS. Дежурят круглосуточно, поражая сотни летательных аппаратов.

Этот непробиваемый щит прикрывает позиции наших Вооруженных сил, административные и промышленные объекты.

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