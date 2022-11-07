Непробиваемый щит: позиции ВС России прикрывают "Буки"

Пусковые установки уничтожают самолеты, вертолеты, снаряды американских HIMARS

Надежную защиту от средств воздушного нападения противника обеспечивают расчеты российских зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" и "Бук-М2". Они объединены в одну огневую систему.

Пусковые установки уничтожают самолеты, вертолеты, снаряды американских HIMARS. Дежурят круглосуточно, поражая сотни летательных аппаратов.

Этот непробиваемый щит прикрывает позиции наших Вооруженных сил, административные и промышленные объекты.

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