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Участникам спецоперации вручили награды на передовой

08:56
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Среди них есть и те, кого призвали в рамках мобилизации

Участникам военной спецоперации по защите Донбасса на передовой вручили ордена Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медали Суворова и Жукова.

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Среди тех, кто удостоился боевых государственных наград, - призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Все они прошли подготовку на базе одного из соединений специального назначения. Благодаря их профессионализму и самоотверженности удалось пресечь попытку прорыва со стороны крупного отряда националистов

"Находился на наблюдательном посту, обнаружил группу противника около 500 человек. Скорректировали с артиллерией и остановили наступление благодаря этому", - рассказал разведчик Дмитрий.

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