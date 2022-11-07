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Представлены новые герои СВО

08:58
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Сержант Эдуард Виноградов со своим расчетом уничтожил два самоходных орудия неприятеля и большое количество живой силы противника

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации.

Рядовой Александр Казиханов в составе группы наших военнослужащих в лесополосе обнаружил украинских диверсантов. Завязался бой. Александр, рискуя жизнью, пробрался к вражеским позициям и гранатами уничтожил пулеметный расчет боевиков. Лишенные огневой поддержки радикалы отступили. 

Экипаж радиостанции под командованием прапорщика Вячеслава Мокринского под непрекращающимся обстрелом националистов сумел в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденные осколками аппаратную и антенну. Благодаря мужеству Вячеслава и его подчиненных удалось обеспечить устойчивую связь между командованием и подразделениями. Вражеская атака была отражена.

Сержант Эдуард Виноградов со своим расчетом уничтожил два самоходных орудия неприятеля и большое количество живой силы противника. Умелые и слаженные действия наших артиллеристов помогли прорвать оборону ВСУ. Радикалы были вынуждены оставить занимаемые позиции и, понеся потери, отступили.

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