Представлены новые герои СВО

Сержант Эдуард Виноградов со своим расчетом уничтожил два самоходных орудия неприятеля и большое количество живой силы противника

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации.

Рядовой Александр Казиханов в составе группы наших военнослужащих в лесополосе обнаружил украинских диверсантов. Завязался бой. Александр, рискуя жизнью, пробрался к вражеским позициям и гранатами уничтожил пулеметный расчет боевиков. Лишенные огневой поддержки радикалы отступили.

Экипаж радиостанции под командованием прапорщика Вячеслава Мокринского под непрекращающимся обстрелом националистов сумел в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденные осколками аппаратную и антенну. Благодаря мужеству Вячеслава и его подчиненных удалось обеспечить устойчивую связь между командованием и подразделениями. Вражеская атака была отражена.

Сержант Эдуард Виноградов со своим расчетом уничтожил два самоходных орудия неприятеля и большое количество живой силы противника. Умелые и слаженные действия наших артиллеристов помогли прорвать оборону ВСУ. Радикалы были вынуждены оставить занимаемые позиции и, понеся потери, отступили.

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