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В Костромской области начался траур по погибшим в ночном клубе "Полигон"

08:45
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

С полуночи приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия

В Костромской области сегодня день траура по погибшим в ночном клубе "Полигон". По распоряжению местных властей в регионе с полуночи приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия, передает "ТВ Центр".
Опубликовано видео начала пожара в кафе "Полигон" в Костроме

В ночь на 5 ноября жертвами крупного пожара стали 13 человек, еще 250 посетителей клуба удалось эвакуировать.

По предварительным данным, причиной возгорания стала сигнальная ракета, которую в ходе конфликта запустил один из посетителей. Мужчина уже задержан полицией и дает показания.

По решению суда на два месяца арестована директор фирмы, она организовывала работу заведения. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Расследование трагедии продолжается.

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