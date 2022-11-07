В Костромской области начался траур по погибшим в ночном клубе "Полигон"

С полуночи приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия

В Костромской области сегодня день траура по погибшим в ночном клубе "Полигон". По распоряжению местных властей в регионе с полуночи приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия, передает "ТВ Центр".

В ночь на 5 ноября жертвами крупного пожара стали 13 человек, еще 250 посетителей клуба удалось эвакуировать.

По предварительным данным, причиной возгорания стала сигнальная ракета, которую в ходе конфликта запустил один из посетителей. Мужчина уже задержан полицией и дает показания.

По решению суда на два месяца арестована директор фирмы, она организовывала работу заведения. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Расследование трагедии продолжается.

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