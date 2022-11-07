Европа начинает паниковать из-за милитаристских настроений США

В Старом Свете не прекращаются акции протеста

Российский остров Врангеля в Северном Ледовитом океане вдруг понадобился американцам. Издание Wall Street Journal накануне призвало забрать эту территорию из-за якобы военной угрозы Вашингтону. Тем временем США продолжают нагнетать обстановку и в другом регионе. В Средиземном море появились американская субмарина с межконтинентальными баллистическими ракетами и самолёт "Судного дня", который управляет ядерными ударами. Усиление присутствия США вблизи Европы проходит на фоне массовых акций протеста.

С цветами и венками. А еще - с молитвой. Кроме как уповать на Бога молдаванам, видимо, больше ничего не остается. Правительство похоронило экономику страны. А граждане страдают от высоких тарифов, низких зарплат и пенсий. Уровень жизни серьезно ухудшился. Подобные протесты в Кишиневе - каждое воскресенье. На этот раз собрались около 50 тысяч человек. Лозунги неизменны: долой президента Майю Санду с ее румынским гражданством. Да и вообще всю власть.

Британцам повезло чуть больше молдаван: им хотя бы удалось свергнуть самого недалекого из премьеров Великобритании Лиз Трасс. Жители одного из городов отправили ее на костер. А вслед за Трасс - и тот самый салат, который продержался дольше, чем она в своем кресле. Ненавистному политику устроили настоящую средневековую экзекуцию: голова чучела разлетелась на куски от заложенных в нее петард.

А в Италии прошла одна из самых масштабных за последнее время демонстраций. 50 тысяч человек из разных политических партий и профсоюзов вышли на улицы Рима с требованием прекратить украинский конфликт путем переговоров. Причем ультиматум общество выдвинуло тем, кто разжигает и без того взрывоопасную ситуацию поставками оружия. Плакаты с надписью "Мир" на 10 разных языках.

С аналогичными лозунгами выходят на улицы каждые выходные и немцы. Минимум по 100 тысяч человек по всей стране. Вот очередное шествие в Берлине. Требуют начала переговоров между Москвой и Киевом, прекращения поставок оружия и отмены антироссийских санкций. А главное - освободить ФРГ от источника всех бед бюргеров, то есть диктата США.

И вот уже американская Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает: администрация Джо Байдена в частном порядке рекомендует украинскому президенту продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Зеленскому настоятельно советуют отказаться от его собственного указа, который законодательно закрепляет невозможность диалога с Владимиром Путиным. Правда, все это нужно лишь для отвода глаз. Чтобы Европа вдруг не соскочила с крючка конфронтации.

Во Франции же считают, что при необходимости Вашингтон, не задумываясь, уберет Зеленского с поста президента Украины. И рано или поздно это случится. Об этом заявил в воем микроблоге экс-депутат Европарламента и глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Киев намека слегка угомониться как будто не понял. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк требует теперь еще и ударить по Ирану. За то, что тот якобы поставляет России дроны и ракеты. Москва это отрицает. Но если следовать логике украинских властей, наша страна так же может требовать от мирового сообщества наказать тех, кто снабжает оружием Киев.

Сами США к диалогу с Москвой явно не готовы. Наоборот, идут лишь на обострение. Так, например, американское издание Wall Street Journal вышло со статьей "Россия оккупировала и американские земли тоже". В материале идет речь о названном в честь российского мореплавателя острове Врангеля в Северном Ледовитом океане, суверенитет над которым мы получили еще в 1926 году. Но американский автор требует от Вашингтона вернуть контроль над этой землей.

Из-за милитаристских настроений США часть Европы уже в панике. Итальянские СМИ выходят с тревожной статьей о том, что в Средиземное море зашла американская атомная подводная лодка с ядерными зарядами на борту. Официальное название субмарины - "Род Айленд". Народное - "всадник ядерного Апокалипсиса".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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