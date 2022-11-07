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В КНДР объяснили недавние пуски баллистических ракет

09:01
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Южная Корея сегодня начинает ежегодные командные учения "Тхэгык"

Представители МИД Японии, США и Южной Кореи в ходе телефонных переговоров обсудили недавние ракетные пуски КНДР. Действия Пхеньяна являются значительной угрозой для региона и серьезным вызовом для мирового сообщества, считают дипломаты.
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В свою очередь, северокорейское агентство ЦТАК публикует официальную позицию руководства страны - недавние пуски стали ответом на самые крупные за последние пять лет совместные учения Вашингтона и Сеула, к которым привлекались около 240 самолетов.

Пхеньян называет эти маневры опасными, крайне агрессивными и направленными "напрямую против КНДР". Северная Корея предупредила, что ответ на любые провокации в ее адрес может быть более беспощадным.

На прошлой неделе Пхеньян провел очередные пуски, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты. В частности, 2 ноября 17 снарядов были отправлены в сторону Японского и Желтого морей.

Сегодня Сеул начал ежегодные командные учения "Тхэгык", направленные на борьбу с различными угрозами, в том числе ракетно-ядерной со стороны КНДР.

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