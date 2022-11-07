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В США узнали о тайных переговорах советника Байдена с Кремлем

08:24
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Вашингтон хочет диалога между Москвой и Киевом

Как сообщила со ссылкой на источники газета Wall Street Journal, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

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Собеседники издания уточнили, что целью переговоров является предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

Кроме того, по данным WSJ, Салливан призывает Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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