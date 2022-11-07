Вашингтон хочет диалога между Москвой и Киевом

Как сообщила со ссылкой на источники газета Wall Street Journal, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Собеседники издания уточнили, что целью переговоров является предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

Кроме того, по данным WSJ, Салливан призывает Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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