ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна в ближайшее время

Россия ставит под вопрос продление зерновой сделки

ООН пообещала России, что в ближайшее время добьется снятия ограничений на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат сообщил в интервью "Известиям", что "ООН нам обещает, что вот-вот будет результат" по реализации "российской" части зерновой сделки.

Полянский напомнил, что при принятии решения о продлении зерновой сделки Москва будет оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН.

При этом крайним сроком выполнения ООН принятых на себя обязательств заместитель российского постпреда назвал 18 ноября, когда закончится изначально согласованный срок действия зерновой сделки.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что ООН в "черноморской продовольственной инициативе" выполняла функции посредника и гаранта. Чиновница отметила в ответ на вопрос о том, какие гарантии и от кого Россия хочет получить по "зерновой сделке", что получить их Москва хотела бы "от тех, кто подписался под этой сделкой".

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