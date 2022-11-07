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Вучич сравнил возможный бой за Херсон со Сталинградской битвой

08:39
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Такой бой имел бы решающее значение, считает президент Сербии

Решающей битвой в рамках российской спецоперации на Украине может стать бой за Херсон. Такое мнение в воскресенье, 6 ноября, высказал президент Сербии Александр Вучич.
Российские войска отбили все атаки в Херсонской области

Политик отметил, что "перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва". По мнению Вучича, в случае такого сражения за Херсон обе стороны "используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии".

При этом Запад полагает, что эта битва сможет разрушить Россию, а Россия считает, что на этой битве "сможет защитить то, что взяла", а также привести спецоперацию к концу, заявил президент Сербии.

Однако "это создаст дополнительные проблемы повсюду", цитирует Вучича ТАСС.

Ранее власти Херсонской области предупредили, что Вооруженные силы Украины готовятся к очередному этапу наступления в регионе: стягивается живая сила, сосредотачивается большое количество техники, в том числе бронемашин и танков.

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Александр Вучич
Александр Вучич
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