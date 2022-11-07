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Минпромторг объявил о возвращении в Россию крупных косметических брендов

09:08
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Они возобновят поставки на российский рынок

Министерство промышленности и торговли России запретило параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Как пояснили в ведомстве, это связано с решением данных компаний возобновить поставки своих товаров на российский рынок.
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С учетом этого указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт.

Исключения начнут действовать через три месяца, поэтому у тех, кто уже приобрел продукцию данных компаний по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России, цитирует сообщение Минпромторга РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минпромторг внес в перечень товаров, которые можно ввозить в страну по схеме параллельного импорта, некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и другие. Кроме того, ввозить по этой схеме в Россию можно будет продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics.

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