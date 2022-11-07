NYT: Twitter отложил введение платной верификации аккаунтов

Ввести такую опцию ранее предложил Илон Маск

Социальная сеть Twitter, которую в октябре приобрел бизнесмен Илон Маск, отложит введение платной системы верификации аккаунтов до завершения промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом в воскресенье, 6 ноября, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ряд сотрудников компании указали на возможные трудности с увеличением числа фейков в Twitter, если для получения синей галочки достаточно будет заплатить небольшую сумму.

Чтобы избежать распространения недостоверной информации в Twitter, Илон Маск, по словам источников, согласился отложить введение платной верификации до 9 ноября, когда в США завершится избирательная кампания.

Ранее стало известно, что верификация страницы в Twitter станет платной. Изначально предлагалось взимать за ежемесячную платную подписку Twitter Blue по 19,99 доллара. Однако Илон Маск предложил снизить до 8 долларов стоимость верификации в Twitter после критики писателя Стивена Кинга.

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