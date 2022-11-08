Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Водолеи заняты домашними делами, а Близнецам пора решаться на перемены

Овны

Время пожинать плоды: сегодня вы сможете довести до логического завершения свои финансовые хлопоты. Вы получите прибыль или сможете погасить долг.

Тельцы

Полнолуние в вашем знаке всегда означает, что пора подвести итоги своей деятельности. Все, что вы начинали весной, принесло плоды - пришло время их оценить.

Близнецы

Заканчивается этап, связанный с глубоко личными проблемами. Вы закончите лечение, учебу, психотерапию, решитесь на важный разговор или перемены.

Раки

Сегодня самое время выйти из групп, чатов и компаний, которые вам больше не интересны. Все пройдет спокойно и без последствий, а вы почувствуете облегчение.

Львы

Уволиться с надоевшей работы, пересмотреть обязанности - вот чем сегодня будет полезно заняться представителям этого независимого знака. Следите за здоровьем и не допускайте перегрузок.

Девы

Хороший день, чтобы сдать экзамен, закончить онлайн-курс или получить документ об образовании. Сегодня вы также можете определиться, где встречать Новый год.

Весы

Полнолуние поможет вам разобраться с платежами, погасить долги или составить новогодний бюджет. Также можно заняться налогами или оформлением социальных выплат.

Скорпионы

Полнолуние в противоположном знаке - показатель перемен в парных отношениях. Вы будете ссориться, мириться с любимым человеком или искать партнера для бизнеса.

Стрельцы

Полнолуние заставит вас обратить пристальное внимание на свой график или образ жизни. А самочувствие сегодня покажет, в каком состоянии ваш организм.

Козероги

Многие из вас сегодня решатся сделать предложение любимому человеку или даже примут решение усыновить ребенка. Также вы можете закончить творческий проект или учебные курсы.

Водолеи

Ваше внимание сегодня-завтра будет приковано к домашним делам. Покупки, ремонт, взаимоотношения с родственниками – вот круг ваших интересов на данный момент.

Рыбы

Братья и сестры выйдут на связь, соседи или друзья будут активно интересоваться вами. Это удачный день для переписки, особенно если вы хотите расставить точки над i.

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