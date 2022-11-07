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В Куйбышеве и Воронеже воссоздали исторический парад 1941 года

09:50
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В Москве подготовили интерактивную выставку

Сегодня важная историческая дата - 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад, доказав всему миру, что боевой дух страны не сломлен.

В это время ожесточенные бои с немецкими захватчиками шли в нескольких километрах от столицы. По брусчатке промаршировали около 28 тысяч человек, проехали 160 танков и 140 артиллерийских орудий. После торжественного смотра войска сразу отправились на фронт.

Парады в этот день состоялись еще в Куйбышеве и Воронеже, где накануне воссоздали историческое событие. По центру города прошли реконструкторы в форме бойцов Красной армии, проехала техника времен Великой Отечественной.

В Москве к годовщине подготовили интерактивную выставку под открытым небом. На Красной площади представили различные инсталляции и военную технику тех лет.

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Исторический парад 1941 года в Воронеже
Исторический парад 1941 года в Воронеже
Исторический парад 1941 года в Воронеже
Исторический парад 1941 года в Воронеже
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