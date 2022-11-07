Дзюба разорвал контракт с клубом из Турции

Форвард перешел в "Адана Демирспор" в августе

Пресс-служба Федерации футбола Турции сообщила, что российский нападающий Артем Дзюба покинул клуб "Адана Демирспор".

Уточняется, что контракт 34-летнего футболиста был расторгнут 3 ноября по взаимному согласию сторон.

Ранее СМИ писали, что Дзюба, скорее всего, вернется в Россию. Среди возможных вариантов называют "Рубин" и "Торпедо".

Дзюба - четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита". Форвард перешел в "Адана Демирспор" в августе. В составе турецкой команды он провел четыре неполных матча, забив один гол.

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