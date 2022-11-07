Арестован предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме

В огне погибли 13 человек

Ярославский гарнизонный суд в Костроме санкционировал арест предполагаемого виновника пожара в кафе, где погибли 13 человек. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказали в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, 6 ноября на выездном заседании была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года, сообщает РИА Новости.

Пожар в клубе "Полигон" в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Огонь охватил более трёх тысяч квадратных метров. В результате пожара погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Люди погибли в основном из-за давки и паники, начавшихся во время эвакуации.

Среди причин пожара называют выстрел в зале кафе из охотничьей ракетницы. 5 ноября полиция задержала подозреваемого в поджоге клуба.

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