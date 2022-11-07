Пожар в небоскребе в центре Дубая попал на видео

Пламя моментально охватило почти все здание
В центре Дубая сегодня утром горел небоскреб, в нем расположена компания крупнейшего девелопера арабского мира Emaar.
Пожар вспыхнул в популярном у туристов районе Даунтаун. Пламя моментально охватило почти все здание высотой более 200 метров.
На место оперативно прибыли экстренные службы города. ЧП удалось ликвидировать в течение нескольких часов.
Причина возгорания пока неизвестна. По словам очевидцев, в здании не сработала пожарная сигнализация.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"