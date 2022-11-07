Пожар в небоскребе в центре Дубая попал на видео

Пламя моментально охватило почти все здание

В центре Дубая сегодня утром горел небоскреб, в нем расположена компания крупнейшего девелопера арабского мира Emaar.

Пожар вспыхнул в популярном у туристов районе Даунтаун. Пламя моментально охватило почти все здание высотой более 200 метров.

На место оперативно прибыли экстренные службы города. ЧП удалось ликвидировать в течение нескольких часов.

Причина возгорания пока неизвестна. По словам очевидцев, в здании не сработала пожарная сигнализация.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"