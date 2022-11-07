ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар в небоскребе в центре Дубая попал на видео

09:55
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Пламя моментально охватило почти все здание

В центре Дубая сегодня утром горел небоскреб, в нем расположена компания крупнейшего девелопера арабского мира Emaar.

Опубликовано видео начала пожара в кафе "Полигон" в Костроме
В Люберцах потушили крупный пожар в строящемся ЖК

Пожар вспыхнул в популярном у туристов районе Даунтаун. Пламя моментально охватило почти все здание высотой более 200 метров.

На место оперативно прибыли экстренные службы города. ЧП удалось ликвидировать в течение нескольких часов.

Причина возгорания пока неизвестна. По словам очевидцев, в здании не сработала пожарная сигнализация.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар в небоскребе в центре Дубая
Пожар в небоскребе в центре Дубая
Пожар в небоскребе в центре Дубая
Пожар в небоскребе в центре Дубая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.