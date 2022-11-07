ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росавиация продлила режим ограничений полетов в 11 аэропортов

09:18
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Это в том числе воздушные гавани Анапы, Белгорода, Краснодара, Курска и Симферополя

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 ноября, сообщила пресс-служба Росавиации.

Попавшему в грозу самолету оторвало носовую часть
Истребитель ВКС России выпустил ракету по британскому самолету-разведчику

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - добавили в ведомстве.

Там также призвали следить за информацией на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Самолет
Самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.