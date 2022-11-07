Росавиация продлила режим ограничений полетов в 11 аэропортов

Это в том числе воздушные гавани Анапы, Белгорода, Краснодара, Курска и Симферополя
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 ноября, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.
Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - добавили в ведомстве.
Там также призвали следить за информацией на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"