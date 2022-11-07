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Володин опроверг вмешательство России в выборы в США

10:01
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Такие обвинения звучат не в первый раз

Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. Такое заявление в понедельник, 7 ноября, сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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Политик написал в своем Telegram-канале, что неотъемлемой частью российской политики является недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Новые обвинения, звучащие в адрес России, по словам Володина, это попытка демократов США оправдать свое будущее поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Спикер Госдумы предрек, что президент США Джо Байден и его товарищи по Демократической партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей.

Володин отметил, что "народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине", хотя нынешнее руководство США из последних сил "цепляется за власть".

Ранее опрос показал, что 79% граждан США считают, что правящая Демократическая партия не контролирует положение дел в стране. По мнению аналитиков, у однопартийцев Байдена минимальные шансы на победу в Палате представителей в ходе промежуточных выборов в Конгресс.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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