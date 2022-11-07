В результате атаки ВСУ на Донецк загорелось управление железных дорог

Огонь в считанные минут охватил верхние этажи

Этой ночью ВСУ снова атаковали Донецк. В результате обстрелов загорелось здание управления железными дорогами. В него попал снаряд от РСЗО HIMARS. Националисты бьют по жилым районам города артиллерией натовского калибра. В ДНР за сутки погиб один человек, еще трое получили ранения. Под огнем и другие населенные пункты Донбасса. Воздушные цели наши войска уничтожают при помощи зенитных ракетных комплексов "Бук". А удары по позициям противника наносят в том числе с вертолетов Ка-52.

Раскатистое эхо взрывов. В результате атаки на столицу Донбасса загорелось управление железных дорог. Пожар в считанные минут охватил верхние этажи. Сотрудники МЧС всю ночь проливали корпус, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. И только к утру удалось справиться с возгоранием.

Боевики, скорее всего, целились в республиканскую администрацию. Она за углом. В сотне метров. Но промахнулись. Серьезно повреждены дома и гостиница на противоположной стороне дороги. Улицы усеяны осколками, кусками бетона, битым кирпичом и скомканным, словно фольга, листовым железом.

Под огнем батарей националистов оказалась и Макеевка. Ударной волной в многоэтажках выбило стекла. Еще десять жилых высоток и станция скорой помощи пострадали в Ясиноватой.

Вот как сейчас выглядят дома в городе Стаханово на Луганщине: разрушенные стены и кровли, выбитые окна. ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу из гаубиц и реактивных установок. Несколько снарядов угодили в школу. Начался пожар. Осколками посечены линии электропередачи и газопроводная ветка. Одна из ракет, выпущенная из американской установки залпового огня, пробила асфальт и повредила систему городского водоснабжения.

"При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты ракеты, в данном случае это стабилизатор, визитная карточка HIMARS - поражающие элементы, такие вот сегменты в виде ромба", - сообщил Алексей Гетманский, представитель СЦКК.

Большую часть реактивных снарядов перехватывают российские комплексы ПВО. Зенитные установки "Бук" вдоль всей линии соприкосновения несут круглосуточное дежурство. Расчеты сбивают баллистические ракеты, беспилотники и самолеты ВСУ. И не дают им даже приблизиться к передовой.

"Целей много, почти каждый день, в основном это РСЗО HIMARS, уже работать по ним научились, цели уничтожаем быстро, оперативно, быстро обнаруживаем, не пропускаем эти цели", - рассказал командир батареи Максим.

На участке Сватово и Кременной ВСУ несколько раз пытались прорвать оборону российских подразделений, бросив в бой роту пехотинцев и танки. Но все атаки отбиты. С земли, заметив передвижение, по националистам открыла шквальный огонь артиллерия. С воздуха - вертолеты.

Вот уничтоженные авиацией броневики - австралийский "Бушмастер", американский "Хамви". И зенитная установка, которая пыталась сбить российский Ка-52. Как минимум 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ обнаружены в направлении Берислава. Но зайти в тыл и прощупать оборону союзных сил боевики не смогли. Отброшены залпами самоходных минометов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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