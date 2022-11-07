"С чувством долга": мобилизованным вручили госнаграды

Успехов в зоне военных действий можно добиться, только работая в команде

Ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и не только. Государственные награды вручили российским разведчикам, которые проявили отвагу и самоотверженность при выполнении задач в зоне спецоперации по защите Донбасса. Профессиональные и личные качества бойцов позволили им нанести значительные потери противнику и предотвратить атаку на наши подразделения.

Награды вручают прямо на передовой. Медалей и орденов удостоены солдаты и офицеры, призванные защищать Родину в рамках частичной мобилизации. Своими смелыми и решительными действиями они спасли десятки жизней боевых товарищей.

"Хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, потому что разведчик должен быть физически здоровым. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда возвращались в том составе, который уходит на задачу. Удача должна быть всегда на вашей стороне. И всем живыми и здоровыми вернуться домой", - заявил Михаил Зусько, начальник штаба Западного военного округа.

Правильное решение, которое в результате спасает целый взвод. Рядовой Александр Казиханов во время столкновения с украинскими боевиками в лесополосе заметил, что противник замешкался. Подобрался вплотную к пулеметному расчету и забросал гранатами. Лишившись огневой поддержки, националисты бежали с поля боя.

Успехов в зоне военных действий можно добиться, только работая в команде, признаются награжденные солдаты. Разведчик Дмитрий под покровом ночи заметил еле различимые силуэты. Оказалось, противник стягивает силы для атаки. Солдат доложил командованию. Благодаря его наводке план ВСУ был сорван.

Большинство награжденных - солдаты, призванные из запаса. По их словам, добиться успеха на боевом посту помогают не только навыки, полученные на срочной службе, но и хорошая подготовка перед отправкой в зону СВО.

"Подготовили хорошо. Все объяснили, рассказали, ввели в курс. Была и физическая подготовка, и стрелковая. То есть на полигоны часто выезжали, стреляли. Занимались именно тем, чем мы сейчас тут занимаемся. С чувством долга. Это же стране нужно", - отметил разведчик Алексей.

Примеры мужества каждый день показывают и профессиональные военные. Экипаж радиостанции под командованием прапорщика Вячеслава Мокринского под непрекращающимся обстрелом националистов сумел в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденные осколками аппаратную и антенну. Обеспечив устойчивую связь между командованием и подразделениями. Вражеская атака была отражена.

Сержант Эдуард Виноградов со своим расчетом уничтожил два самоходных орудия неприятеля и большое количество живой силы противника. Умелые и слаженные действия наших артиллеристов помогли прорвать оборону ВСУ. Радикалы были вынуждены оставить занимаемые позиции.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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