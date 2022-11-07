ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"С чувством долга": мобилизованным вручили госнаграды

11:38
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Успехов в зоне военных действий можно добиться, только работая в команде

Ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и не только. Государственные награды вручили российским разведчикам, которые проявили отвагу и самоотверженность при выполнении задач в зоне спецоперации по защите Донбасса. Профессиональные и личные качества бойцов позволили им нанести значительные потери противнику и предотвратить атаку на наши подразделения.

Из плена вернулись 107 российских военных
Россия нанесла удар по военному заводу под Днепропетровском

Награды вручают прямо на передовой. Медалей и орденов удостоены солдаты и офицеры, призванные защищать Родину в рамках частичной мобилизации. Своими смелыми и решительными действиями они спасли десятки жизней боевых товарищей.

"Хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, потому что разведчик должен быть физически здоровым. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда возвращались в том составе, который уходит на задачу. Удача должна быть всегда на вашей стороне. И всем живыми и здоровыми вернуться домой", - заявил Михаил Зусько, начальник штаба Западного военного округа.

Правильное решение, которое в результате спасает целый взвод. Рядовой Александр Казиханов во время столкновения с украинскими боевиками в лесополосе заметил, что противник замешкался. Подобрался вплотную к пулеметному расчету и забросал гранатами. Лишившись огневой поддержки, националисты бежали с поля боя.

Успехов в зоне военных действий можно добиться, только работая в команде, признаются награжденные солдаты. Разведчик Дмитрий под покровом ночи заметил еле различимые силуэты. Оказалось, противник стягивает силы для атаки. Солдат доложил командованию. Благодаря его наводке план ВСУ был сорван.

Большинство награжденных - солдаты, призванные из запаса. По их словам, добиться успеха на боевом посту помогают не только навыки, полученные на срочной службе, но и хорошая подготовка перед отправкой в зону СВО.

"Подготовили хорошо. Все объяснили, рассказали, ввели в курс. Была и физическая подготовка, и стрелковая. То есть на полигоны часто выезжали, стреляли. Занимались именно тем, чем мы сейчас тут занимаемся. С чувством долга. Это же стране нужно", - отметил разведчик Алексей.

Примеры мужества каждый день показывают и профессиональные военные. Экипаж радиостанции под командованием прапорщика Вячеслава Мокринского под непрекращающимся обстрелом националистов сумел в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденные осколками аппаратную и антенну. Обеспечив устойчивую связь между командованием и подразделениями. Вражеская атака была отражена. 

Сержант Эдуард Виноградов со своим расчетом уничтожил два самоходных орудия неприятеля и большое количество живой силы противника. Умелые и слаженные действия наших артиллеристов помогли прорвать оборону ВСУ. Радикалы были вынуждены оставить занимаемые позиции.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.