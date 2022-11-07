Странный Байден и высокая инфляция: с чем США подходят к выборам в Конгресс

Эксперты предрекают демократам сокрушительное поражение

Менее суток остается до начала выборов в Конгресс США. Опросы и большинство экспертов предрекают поражение правящей Демократической партии. В результате чего президент Джо Байден рискует столкнуться с угрозой импичмента. В этих условиях однопартийцы главы государства отчаянно пытаются разыграть привычную карту - о российском вмешательстве.

Предмет на полу так напугал американского президента, что тот едва не рухнул со сцены во время выступления перед избирателями в Нью-Йорке. Там Байден говорил о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых американцев. Впрочем, уверенно теряет равновесие весь политический курс президента. В стране - разгул преступности, число смертей от передозировки наркотиками бьет рекорды, цифры показателей инфляции меняются, как стрелки прибора самолета, набирающего высоту.

Но Байден словно живет где-то в параллельной вселенной. В очередной раз он все напутал, сообщив, что сократил не дефицит бюджета, а госдолг страны: "Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом - на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия".

О рекордно высоком госдолге США не пошутил разве что ленивый - 31 триллион долларов. Господин президент не смог не упрекнуть этим республиканцев, а именно бывшего главу государства Дональда Трампа. Байден готов на все, чтобы хоть как-то поднять рейтинг демократов. Завтра выборы в Конгресс. К делу подключаются американские СМИ.

NYT выходит со скандальным заголовком о том, что Россия якобы собирается повлиять на исход голосования. Старый как мир американский прием вновь идет в дело. Ведь республиканцы уже в открытую обсуждают импичмент Байдену в случае выигрыша. В Москве это заявление восприняли как попытку демократов оправдать свое поражение.

"Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть. Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. То же самое мы видели в 2016 году, когда президентом США стал Трамп. Ничего нового. Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если так, то у республиканцев будет максимум голосов в Конгрессе. И первое, что они обещают, - сократить военную помощь Украине и потратить эти деньги на нужды собственной страны. Кажется, и до Байдена дошло, что американцы устали от темы конфликта. Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что советник президента США Джейк Салливан в последние месяцы провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником российского президента и секретарем Совета безопасности.

Более того, Вашингтон призывает Киев публично заявить о готовности урегулировать конфликт. Впрочем, предвыборная уловка это или реальное желание американских политиков - пока неизвестно.

Недовольные военной помощью Киеву европейцы выходят на улицы. Похороны демократии устроили в Молдавии. Венки несли к центральной площади Кишинева. Полиция сдерживала натиск 50 тысяч человек. В ответ в них летят белые хризантемы как намек на мирный протест. Они призывают правительство уйти в отставку и сжигают квитанции за коммунальные услуги.

В Германии с сентября прошло более 4 с половиной тысяч протестов против политики властей и экономического кризиса. Из-за которого под угрозой оказалось даже Рождество. В Британии от гирлянд, ярмарок и светового шоу отказались из-за нехватки средств. А в социальных роликах европейцев призывают отменить все праздничные поездки этой зимой, а сэкономленные деньги потратить на оплату счетов за электричество.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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