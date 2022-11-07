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Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

11:45
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В России сегодня отмечают День воинской славы

В России сегодня отмечают День воинской славы. 81 год назад состоялось одно из важнейших событий Великой Отечественной войны - легендарный парад на Красной площади, передает "ТВ Центр".

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В честь важной даты в истории страны к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду сегодня возложили цветы и венки.

Торжественная церемония прошла под звуки военного оркестра. В ней приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и волонтеры московского штаба акции "Мы вместе". Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - минутой молчания, после чего прозвучал гимн России. Завершилась церемония маршем почетного караула.

Парад 1941 года имел огромное значение и стал особенным. Он укрепил моральный дух советского народа и показал всему миру, что бойцы Красной Армии полны решимости разгромить врага и готовы сражаться за Родину до последнего.

Тысячи советских солдат и офицеров, которые в тот день маршировали по брусчатке, в скором времени уже были на передовой. Немецкие войска вплотную подошли к Москве и готовились к штурму. Но ситуацию удалось переломить. В ходе контрнаступления враг был отброшен от столицы.

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Сергей Собянин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Сергей Собянин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Сергей Собянин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Сергей Собянин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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