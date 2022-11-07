Пушистый рейс: из зоосада Херсона эвакуировали животных

Их приняли в крымском сафари-парке

Сутки в дороге - долгий переезд подошел к концу. Теперь можно и копыта размять. У ламы по имени Рома - новый, безопасный и просторный дом. Он был местной знаменитостью в Херсоне, а теперь будет знаменитостью в Крыму. Сейчас - осваивается в своем новом вольере. Здесь 40 на 60 метров - огромное ранчо. А в соседях у него большие страусы, которые высиживают потомство. Так что скучно им точно не будет.

Тем более что, как и в Херсоне, здесь рядом тоже будет жить ослик. Даша, правда, сначала потянулась знакомиться с соседкой-хищницей. Но общение с львицей оказалось хоть и интересным, но коротким. Старый друг оказался лучше новых двух.

В новый дом переехали павлины и куропатки. Но легче всех дорогу перенесли еноты. Сначала полоскуны даже из переносок выходить не хотели - пригрелись. Но уже через несколько минут облепили вольер и с интересом стали изучать камеры.

"Новое место, новый вольер, нужно освоиться, но еноты как раз те коммуникабельные животные, которые - вы увидите через неделю - они будут вот так вот лапкой протягивать в сторону посетителей", - рассказал Олег Зубков, директор сафари-парка.

А вот грозные хищники русских степей дрожали, как зайцы. Волки привыкли преодолевать большие расстояния на своих лапах. А тут на машине животные растерялись от новых звуков и запахов.

Вот этот уникальный момент: степные волки из Херсонского зооуголка попадают в свой новый вольер в крымском парке. Здесь у них будет большая территория. Один волк уже вышел, а второй боится. После переезда чувствуется, что животное в стрессовом состоянии.

Сотрудники парка львов уверены - на акклиматизацию у зверей уйдет пара недель. Самое сложное - отвыкнуть от выстрелов и вновь привыкнуть к восторженным возгласам посетителей.

"Здесь более чем достаточная площадь. Если они жили на железном полу и был там меньше вольер, чем этот, в несколько раз, то здесь деревья, трава, солнце крымское, здесь им будет очень хорошо", - также отметил директор парка.

Зооуголок эвакуировали в субботу. По договоренности властей Херсонской области и Крыма для вывоза животных был обеспечен специальный транспортный коридор. Четвероногим беженцам обеспечен уход, ближайший месяц за их состоянием будут наблюдать ветеринары.

"Животные будут находится на профилактическом карантине ровно 30 дней. В период карантинирования будут проводиться все необходимые мероприятия - это проведение исследований, вакцинация согласно виду животного", - уточнила Елена Можаренко, заместитель руководителя Белогорской ветлечебницы.

Зооуголок располагался на острове Малый Потемкин посреди Днепра. Животные могли оказаться в зоне затопления в случае, если Украина примет решение уничтожить Каховскую ГЭС или начать сброс воды на Днепровском каскаде. Как только в Херсоне вновь будет безопасно, звери поедут домой.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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