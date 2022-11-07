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Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

10:39
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Возбуждено уголовное дело

В результате обрушения балкона жилого дома в Сочи, которое произошло 6 ноября, погибли три человека. Об этом рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Изначально сообщалось о двух погибших, пострадавший в результате происшествия находился в больнице в тяжелом состоянии. Однако позднее мужчина скончался от полученных травм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, все трое погибших непосредственно перед инцидентом находились в квартире и вышли на балкон, который затем обрушился.

Дальнейшей угрозы обрушения конструкций дома нет, эвакуация жильцов не потребовалась, сообщает ТАСС.

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