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Призванные по мобилизации россияне усилили оборону Энергодара

10:31
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В основном это бойцы, призванные из Саратовской области

Российские военные, которых призвали в рамках частичной мобилизации, усилили линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара (Запорожская область).

Об этом в понедельник, 7 ноября, заявило агентство РИА Новости. Как ожидается, они самостоятельно оборудуют на вверенных участках фортификационные сооружения и огневые позиции. Этим они усилят уже существующую оборону вдоль берега.

"Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально - у нас тепло, жалоб пока нет", - рассказал агентству один из мобилизованных.

В районе Энергодара находятся в основном бойцы, призванные из Саратовской области.

Ситуация в Запорожской области остается сложной, на это направление перегруппируется множество украинских соединений. Не исключено, что ВСУ планируют наступление на Энергодар и Бердянск, сообщили власти региона.

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