ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме оценили заявление мэра Даугавпилса о российском Крыме

10:40
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Это здравомыслящая позиция, заявил депутат Шеремет

Мэр второго по величине города Латвии Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал Крым российским. Градоначальник также отказался в ходе интервью вслед за ведущей назвать Россию агрессором.
Названы последствия возможного нападения Украины на Крым

В ответ на это депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что латвийский политик проявил закономерную и здравомыслящую позицию. По мнению парламентария, это связано с тем, что "шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты".

Шеремет выразил убежденность в том, что в западных странах будет появляться все больше "приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России".

Самим же властям государств Запада пора прекращать заведомо ущербную русофобскую политику, цитирует заявление депутата РИА Новости.

В 2014 году по результатам референдумов Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в качестве двух субъектов. Украина отказывается признавать итоги референдумов и называет Крым и Севастополь своими территориями, "временно оккупированными" Россией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя не обсуждается, это территория России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.