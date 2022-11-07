В Госдуме оценили заявление мэра Даугавпилса о российском Крыме

Это здравомыслящая позиция, заявил депутат Шеремет

Мэр второго по величине города Латвии Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал Крым российским. Градоначальник также отказался в ходе интервью вслед за ведущей назвать Россию агрессором.

В ответ на это депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что латвийский политик проявил закономерную и здравомыслящую позицию. По мнению парламентария, это связано с тем, что "шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты".

Шеремет выразил убежденность в том, что в западных странах будет появляться все больше "приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России".

Самим же властям государств Запада пора прекращать заведомо ущербную русофобскую политику, цитирует заявление депутата РИА Новости.

В 2014 году по результатам референдумов Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в качестве двух субъектов. Украина отказывается признавать итоги референдумов и называет Крым и Севастополь своими территориями, "временно оккупированными" Россией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя не обсуждается, это территория России.

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