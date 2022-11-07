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WP: США в зависимости от исхода выборов могут прекратить помогать Киеву

11:00
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В издании полагают, что республиканцы могут отказаться от поддержки Украины

В случае победы на промежуточных выборах в Конгресс Республиканской партии США могут существенно урезать или полностью прекратить оказание финансовой и военной помощи украинским властям. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Ишаан Тарур.
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Журналист опирается на заявления некоторых республиканцев. В частности, член Палаты представителей от этой партии Марджори Тейлор Грин пообещала, что Украина при республиканцах "не получит ни гроша".

Однако Тарур признает, что внутри Республиканской партии нет единого мнения относительно помощи Киеву. Например, лидер меньшинства республиканцев в Сенате Митч Макконнел выступает за увеличение объемов поддержки Украины.

При этом лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

Вопрос помощи режиму Зеленского вызывает тревогу в США. Журнал Newsweek отмечал, что поступающие миллиарды долларов съедает украинская коррупция. При этом американские политики хотели бы заставить граждан поверить в то, что они поддерживают "добродетельное, свободолюбивое правительство".

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