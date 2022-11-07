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Медведев назвал одну из весомых причин проведения СВО

11:02
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Киев "горько плачет" о выводе ядерного арсенала

Намерение украинских властей возобновить национальную ядерную программу стало одной из причин проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Они с дьявольским удовольствием применили бы его (ядерное оружие - прим. ред.) против собственных граждан и против нас", - написал он во "ВКонтакте".

По словам Медведева, нынешнее руководство Украины "горько плачет" о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них в стране и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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