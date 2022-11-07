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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

11:20
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Самые высокие запросы у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Владивостока

Большинству россиян, принявших участие в опросе сервиса SuperJob, для счастья необходимо иметь в среднем 205 тысяч рублей в месяц. За полгода показатель увеличился почти на 8%, раньше он составлял 190 тысяч рублей.

Мужчины чаще называли сумму в 226 тысяч рублей, женщины утверждали, что им хватило бы для счастья 182 тысячи рублей. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у опрошенных в возрасте до 24 лет и 222 тысяч у участников исследования старше 45 лет.

При этом респондентам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч рублей.

Самые большие финансовые запросы оказались у респондентов в Москве (250 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (205 тысяч), Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске и Тюмени (по 200 тысяч), Санкт-Петербурге (197 тысяч).

Наиболее скромные запросы — в Оренбурге (150 тысяч рублей), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч), сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса россияне поделились мнениями о том, на какие цели государству нужно в первую очередь расходовать бюджетные средства. За то, чтобы на первом месте среди государственных расходов были затраты на образование, высказались 53% респондентов, здравоохранение на первое место поставил 51% опрошенных.

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