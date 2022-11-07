Пекин предостерег G7 от вмешательства в суверенные дела Китая

КНР отреагировала на заявление "Большой семерки"

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало заявление стран "Большой семерки" (G7), авторы которого предостерегли Пекин от "односторонних попыток изменить статус-кво силой".

Как заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, это заявление игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты. Авторы заявления вмешиваются во внутренние дела КНР, а также "злонамеренно клевещут и очерняют Китай". Это вызывает сильное недовольство и решительный протест, отметил чиновник.

В МИД Китая призвали членов G7 отказаться от мышления холодной войны и придерживаться многостороннего подхода в международных отношениях, сообщает ТАСС.

Официальный Пекин настаивает на соблюдении принципа "единого Китая", а контакты западных государств с властями Тайваня без разрешения КНР считает его нарушением. На этом фоне МИД Китая высоко оценил позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу. Российский лидер указал на системные ошибки в действиях руководства западных стран, среди которых — обострение ситуации вокруг Тайваня по вине США.

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