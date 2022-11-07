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С коронавирусом в России госпитализированы 496 человек за сутки

11:23
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Выявлен 4421 случай заражения

За сутки в России госпитализированы 496 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 4421 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 4944 человека, скончался 61 пациент с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 21468271 случай заболевания, зарегистрировано 390649 летальных исходов.

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