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Путин испугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки

11:48
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В последний раз президенты общались в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон был встревожен словами российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия в японских городах Хиросима и Нагасаки.

Об этом написала британская газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

Взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, показали, что "не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить", приводит издание слова российского лидера.

"Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев", - отметил источник газеты.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 11 сентября. В октябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что наш президент сократил контакты с Парижем из-за нежелания последнего прислушаться к позиции Москвы.

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