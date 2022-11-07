Журналистку видели на погранпереходе в Псковской области

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию после скандального отъезда на фоне уголовного дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

В воскресенье, 6 ноября, она пешком пересекла границу в Псковской области, рассказали РИА Новости очевидцы.

"Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией", - сказал один из собеседников агентства.

При этом мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию.

Ксения Собчак покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября, она въехала в Литву по израильскому паспорту. В тот же день был арестован ее коммерческий директор Кирилл Суханов по делу о вымогательстве 11 миллионов у главы Ростеха, а у самой Собчак прошли обыски. На тот момент она проходила в статусе подозреваемой, через два дня статус был изменен на "свидетель".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"