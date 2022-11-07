ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак вернулась в Россию

12:04
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Журналистку видели на погранпереходе в Псковской области

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию после скандального отъезда на фоне уголовного дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

В воскресенье, 6 ноября, она пешком пересекла границу в Псковской области, рассказали РИА Новости очевидцы.

"Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией", - сказал один из собеседников агентства.

При этом мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию.

Ксения Собчак покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября, она въехала в Литву по израильскому паспорту. В тот же день был арестован ее коммерческий директор Кирилл Суханов по делу о вымогательстве 11 миллионов у главы Ростеха, а у самой Собчак прошли обыски. На тот момент она проходила в статусе подозреваемой, через два дня статус был изменен на "свидетель".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.