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Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов в городе

12:10
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Это не имеет отношения к боевым действиям

Звуки взрывов в Севастополе связаны с плановыми учениями мобилизованных россиян. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, он осведомлен о сообщениях жителей города, которых встревожили громкие звуки. Развожаев пояснил, что "у наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы".

Губернатор Севастополя призвал горожан сохранять спокойствие.

Утром 29 октября ВСУ атаковали корабли Черноморского флота, рейд Севастополя в связи с этим был временно закрыт. Российские системы ПВО уничтожили все вражеские БПЛА.

1 ноября Михаил Развожаев сообщал, что моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, в районе Любимовки.

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Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
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