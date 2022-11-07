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Путин поручил заняться экологией в новых регионах

12:19
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Поручения касаются ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы отправки экологических гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики.

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Как уточняет пресс-служба Кремля, цель поручения — минимизация ущерба, причиненного природным объектам новых российских регионов в результате боевых действий в ходе спецоперации.

Исполнить поручение надлежит федеральному кабмину, правительствам ДНР и ЛНР и иным органам исполнительной власти этих регионов с привлечением автономной некоммерческой организации "Сад Памяти".

Кроме того, Путин предписал подготовку кадров для органов государственной власти ДНР и ЛНР, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, сообщается на официальном сайте Кремля.

Договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей были подписаны в Кремле 30 сентября. Президент России Владимир Путин назначил врио глав новых регионов, в сентябре 2023 года там пройдут парламентские выборы. Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией будет действовать до 1 января 2026 года.

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