Президент Финляндии высказался о размещении ядерного оружия в стране

Финнам его не предлагали

Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО.

Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил президент республики Саули Ниинисте. Финляндия не собирается ввозить в пределы своей юрисдикции любое оружие массового поражения.

"Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам", - сказал глава государства на открытии курсов по национальной обороне (цитата по ТАСС).

Однако Ниинисте подчеркнул, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угрозы со стороны Украины возобновить ядерную программу стали одной из причин проведения СВО.

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