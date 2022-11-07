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ВОЗ посоветовала россиянам не отказываться от масок

12:39
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Говорить о завершении пандемии COVID-19 рано, заявили в организации

Рекомендация для россиян продолжать носить маски сохраняется, они могут уберечь не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
С коронавирусом в России госпитализированы 496 человек за сутки

Представитель ВОЗ напомнила, что "мы говорили, что коронавирус и дальше остается с нами", как и вирусы гриппа.

Использование масок важно в закрытых помещениях, особенно если оно не проветривается и нет возможности соблюдать социальную дистанцию, подчеркнула Вуйнович.

Эксперт также напомнила, что ношение масок необходимо в медицинских учреждениях, хотя там "и проветривается помещение, и стерилизация проводится, применяются и другие меры", сообщает ТАСС.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее высказался по поводу летальности от новых вариантов штамма коронавируса "омикрон" - BQ.1, BQ.1.1 ("цербер") и XBB. Он заявил, что "летальность там примерно такая же, как характерна для "омикрона", она невысокая".

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