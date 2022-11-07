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Стратегическая британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара

12:41
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Об этом сообщили СМИ

Как пишет со ссылкой на источники газета The Sun, атомная подлодка Victorious военно-морских сил Великобритании была вынуждена прервать секретную миссию из-за пожара на борту.

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"Victorious была оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II, когда произошел пожар", - сказано в сообщении.

Возгорание быстро локализовали, но субмарине все равно пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана. Капитан отдал приказ вернуться на базу Клайд в Шотландии.

В материале уточняется, что обычно эта подлодка проводит патрулирование с целью ядерного сдерживания. Но во время инцидента у нее была некая секретная миссия. Какая - собеседники газеты не раскрывают.

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