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В Одессе осквернили памятник Суворову

12:56
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Это не первый подобный случай на Украине

Неизвестные осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщают украинские СМИ.
"Пещерная русофобия": Россия прокомментировала уничтожение памятников на Украине

В Одессе продолжают атаки на памятники эпохе Российской империи — на монумент полководцу Александру Суворову была наброшена петля, цитирует сообщения ТАСС.

При этом не сообщается, были ли предприняты какие-либо меры властями Одессы в связи с актом вандализма.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев взорвали обелиск "Родина-мать", который был установлен в память о погибших в Великой Отечественной войне. До того в Одессе неизвестные осквернили памятник российской императрице Екатерине II. Вандалы надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.

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Памятник Суворову в Одессе
Памятник Суворову в Одессе
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