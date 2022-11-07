В Одессе осквернили памятник Суворову

Это не первый подобный случай на Украине

Неизвестные осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщают украинские СМИ.

В Одессе продолжают атаки на памятники эпохе Российской империи — на монумент полководцу Александру Суворову была наброшена петля, цитирует сообщения ТАСС.

При этом не сообщается, были ли предприняты какие-либо меры властями Одессы в связи с актом вандализма.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев взорвали обелиск "Родина-мать", который был установлен в память о погибших в Великой Отечественной войне. До того в Одессе неизвестные осквернили памятник российской императрице Екатерине II. Вандалы надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.

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