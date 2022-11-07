Запорожская область полностью откажется от гривны

Украинская валюта "уходит в историю"

Украинскую гривну перестанут принимать в Запорожской области с 1 января 2023 года.

Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. В настоящее время в регионе принимают как гривну, так и рубли.

"С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона", - приводит слова Рогова агентство.

Единственной официальной валютой с нового года станет российский рубль, а гривна "уйдет в историю", подчеркнул он.

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